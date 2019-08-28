Власти ожидают снижения рождаемости в Петербурге до середины 20-х годов

28.08.19 14:36

© РИА Новости. Владимир Богатырев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Принимаемые меры стимулирования рождаемости и снижения смертности в Петербурге дадут результат не ранее, чем через 3-5 лет, сообщил на заседании правительства в среду глава городского комитет по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

"Демографическая яма 90-х годов, старение матерей, снижение количества детей, рожденных одной женщиной - с учетом этих факторов (при принимаемых мерах - ИФ) снижение рождаемости для Петербурга скорее всего состоится в 2024-25 годах", - сказал Москаленко.

Он отметил, что власти принимают меры по стимулированию рождаемости, однако ожидание устойчивых результатов от этих усилий может составить от трех до пяти лет. В краткосрочном периоде меры не позволят изменить ситуацию, подчеркнул Москаленко.

По данным комитета, в городе сегодня проживает 5 млн 386 тысяч человек. За первое полугодие 2019 года в городе родилось на 2,3 тысячи меньше детей, чем за тот же период в прошлом году. Естественная убыль населения компенсируется за счет миграционного прироста.

Власти рассчитывают, что 2020 году численность населения увеличится до 5 млн 450 тысяч человек.

Ранее власти Петербурга сообщали, что меры поддержки семей должны позволить остановить снижение рождаемости уже в 2019 году.

Последние несколько лет в Петербурге фиксируется снижение рождаемости. По итогам 2018 года в городе было зарегистрировано 64,5 тыс. актов гражданского состояния о рождении детей, в 2017 году - 67,1 тыс. актов, в 2016 - почти 73,5 тыс., в 2015 - 73,4 тыс., в 2014 году было зарегистрировано более 71,3 тыс. рождений. В предыдущие годы в городе число рождений не превышало 70 тыс.