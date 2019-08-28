На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
  
Опасный продукт: кустарное масло отправило на больничную койку более 80 человек
   
Из-за падения спроса: "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ сокращают производство
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
28.08.19 14:36

Власти ожидают снижения рождаемости в Петербурге до середины 20-х годов

© РИА Новости. Владимир Богатырев
28 августа. Interfax-Russia.ru - Принимаемые меры стимулирования рождаемости и снижения смертности в Петербурге дадут результат не ранее, чем через 3-5 лет, сообщил на заседании правительства в среду глава городского комитет по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

"Демографическая яма 90-х годов, старение матерей, снижение количества детей, рожденных одной женщиной - с учетом этих факторов (при принимаемых мерах - ИФ) снижение рождаемости для Петербурга скорее всего состоится в 2024-25 годах", - сказал Москаленко.

Он отметил, что власти принимают меры по стимулированию рождаемости, однако ожидание устойчивых результатов от этих усилий может составить от трех до пяти лет. В краткосрочном периоде меры не позволят изменить ситуацию, подчеркнул Москаленко.

По данным комитета, в городе сегодня проживает 5 млн 386 тысяч человек. За первое полугодие 2019 года в городе родилось на 2,3 тысячи меньше детей, чем за тот же период в прошлом году. Естественная убыль населения компенсируется за счет миграционного прироста.

Власти рассчитывают, что 2020 году численность населения увеличится до 5 млн 450 тысяч человек.

Ранее власти Петербурга сообщали, что меры поддержки семей должны позволить остановить снижение рождаемости уже в 2019 году.

Последние несколько лет в Петербурге фиксируется снижение рождаемости. По итогам 2018 года в городе было зарегистрировано 64,5 тыс. актов гражданского состояния о рождении детей, в 2017 году - 67,1 тыс. актов, в 2016 - почти 73,5 тыс., в 2015 - 73,4 тыс., в 2014 году было зарегистрировано более 71,3 тыс. рождений. В предыдущие годы в городе число рождений не превышало 70 тыс.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.08.19 14:20
Врачи советуют родителям первоклассников не отказываться от вакцинации детей
.
  28.08.19 14:18
Парки Москвы подготовили мастер-классы и экскурсии ко Дню знаний
.
  28.08.19 13:12
Следствие обвиняет Абызова в получении 32 млрд руб. в результате незаконного предпринимательства
.
  28.08.19 11:13
РЖД планируют запустить первые беспилотные поезда "Ласточка" на МЦК в 2021г
.
  28.08.19 10:32
Иск прокуратуры о лишении прав родителей, пришедших с ребенком на протестную акцию, передан в Лефортовский суд
.
  27.08.19 16:13
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве с 1 сентября до 19,5 тыс. рублей в месяц
.
  27.08.19 14:33
Собянин: основные работы по реконструкции Филёвской линии метро выполнены
.
  27.08.19 13:13
Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
.
  27.08.19 11:58
"Остров мечты" будет привлекать не менее 7,5 млн человек в год
.
  27.08.19 11:26
В Московском зоопарке у пары японских макак родился детеныш


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket