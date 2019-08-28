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28.08.19 14:39

Отопительный сезон в жилфонде Мурманской области начнется 1 сентября

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
28 августа. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон в жилом фонде Мурманской области по распоряжению главы региона Андрея Чибиса начнется с 1 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам выездного заседания в Мончегорске.

До 1 сентября тепло поступит в школы и детские сады, чтобы к началу образовательного процесса помещения были прогреты.

В настоящее врем ресурсоснабжающие организации и управляющие компании полностью готовы к началу отопительного сезона, несмотря на то, что предыдущий сезон закончился на месяц позже, и на подготовительные работы оставалось меньше времени.

"По прогнозу в ближайшие дни нас ждет потепление, но дальше, где-то с 4 сентября, вновь наступит холод. Поэтому предлагаю начать отопительный период в жилых домах с 1 сентября, имея в виду, чтобы в момент похолодания тепло в домах уже было", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский сообщал журналистам, что в Мурманской области не будут досрочно подключать отопление жилфонда, несмотря на холодное лето, но отмечал, что отопительный сезон в текущем году начнется на две недели раньше.

"Мы понимаем, что неудобно, холодно, но впереди нас ждет 275-280 дней зимы, наверное, правильнее и важнее пройти зиму безопасно, надежно, с теплом и горячей водой. Если сейчас дергать ресурсников и совершать какие-то подвиги, зимой нам будет намного сложнее", - говорил Гноевский.

По его словам, подключение жилфонда невозможно по ряду причин: до 25 августа идет ремонт тепловых сетей, перед началом отопительного сезона должна быть проведена недельная опрессовка, некоторые котельные остановлены на ремонты перед отопительным сезоном.

По данным мурманского Гидрометцентра, лето в текущем году в регионе отличается холодной погодой. Отклонение от климатической нормы составило 1,7 градуса, рассказала "Интерфаксу" климатолог Александра Анциферова. Однако на эти данные повлияла аномально жаркая неделя в июле, но, тем не менее, "июль 2019 по "холодности" занимает 12 место в истории метеонаблюдений с 1936 года", добавила Анциферова.

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