Беглов надеется, что средняя зарплата в 2020 г вырастет до 71,5 тыс. рублей

28.08.19 14:43

Фото Александра Левчука

28 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на рост средней номинальной заработной платы в 2020 году до 71,5 тысячи рублей.

"На ближайшие годы мы ставим задачу роста средней заработной платы до 100 тысяч рублей. На следующий год у нас планируется увеличение до 71,5 тысячи рублей", - сказал в среду на заседании правительства врио губернатора Александр Беглов.

В свою очередь глава городского комитет по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что по итогам 2019 года прогнозируемая средняя номинальная зарплата превысит 65 тысяч рублей. При этом он отметил "некоторое замедление роста зарплат в сравнении с динамикой того же периода прошлого года".

По его словам, традиционно ежегодный рост номинальной заработной платы в Петербурге оценивается в 9-10%. В 2018 году он составил 12,3%.

По данным комитета, безработными в Петербурге являются 1,3% от численности рабочей силы, то есть 41 тысяча человек.