Детсад на Урале выплатит более 130 тыс. рублей за разбитые его воспитанниками машины

28.08.19 14:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 августа. Interfax-Russia.ru - Детский сад города Березовского (Свердловская область) возместит ущерб за побитые пятилетними воспитанниками, оставшимися без присмотра, машины, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Ребятня зашла за веранды и стала кидать камни в стоящие у забора машины. На сработавшую сигнализацию прибежали хозяева транспортных средств, но к тому моменту автомобили уже получили повреждения, у одного из них было разбито стекло", - говорится в сообщении.

Суду воспитатель объяснила, что в этот момент отлучилась, чтобы полить цветы на клумбе.

В результате инцидента пострадали две машины - "Ниссан Авенир" и "Пежо 207". По оценке специалистов их ремонт составит 135,4 тысячи рублей.

Владельцы потребовали детсад возместить ущерб за разбитые машины. Облсуд удовлетворил требования истцов и потребовал детсад возместить владельцам транспортных средств сумму ущерба.