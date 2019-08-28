Песков: власти регионов должны активно решать проблему зарплаты врачей

28.08.19 14:55

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Региональные власти несут ответственность за выполнение президентского указа о зарплатах врачей и должны активно вмешиваться, если есть несоблюдения, заявляют в Кремле.

"Существует главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется. Это поддержание зарплат врачам не ниже средней по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и из этого мы исходим", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя необходимость системных решений в связи с жалобами врачей из Нижнего Тагила на низкие зарплаты.

"Там, где эти показатели по каким-то причинам не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти несут ответственность за соблюдение этих параметров", - добавил он.

Как сообщалось, на прошлой неделе шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы № 1 подали заявление об увольнении, до этого уволились трое из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

Позже в Минздраве России сообщили, что пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявление об увольнении после разъяснительной беседы, им проведут дополнительные выплаты за нагрузки и снимут эту нагрузку в будущем.