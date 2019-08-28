|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.08.19 14:55
Песков: власти регионов должны активно решать проблему зарплаты врачей
"Существует главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется. Это поддержание зарплат врачам не ниже средней по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и из этого мы исходим", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя необходимость системных решений в связи с жалобами врачей из Нижнего Тагила на низкие зарплаты.
"Там, где эти показатели по каким-то причинам не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти несут ответственность за соблюдение этих параметров", - добавил он.
Как сообщалось, на прошлой неделе шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы № 1 подали заявление об увольнении, до этого уволились трое из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.
Позже в Минздраве России сообщили, что пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявление об увольнении после разъяснительной беседы, им проведут дополнительные выплаты за нагрузки и снимут эту нагрузку в будущем.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket