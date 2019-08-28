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28.08.19 15:10

Водители в 2020 году смогут проверить полную историю машины на сайте госуслуг

© РИА Новости. Руслан Кривобок
28 августа. Interfax-Russia.ru - Автомобилисты в России в 2020 году через госуслуги получат доступ к ряду новых сервисов, однако в онлайн режиме они будут получать и штрафы за выезд на дороги без ОСАГО.

"В 2020 году мы планируем ввести еще несколько сервисов. Например, можно будет проследить всю историю владения автомобилем. Личный кабинет позволит получить услуги коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр, оформлять полисы ОСАГО", - заявил в ходе правительственной комиссии вице-премьер Максим Акимов.

Кроме того, будет проводиться онлайн мониторинг владения полисами ОСАГО.

"Сейчас правительство Москвы передает данные с камер в МВД. Это все сравнивается с данными Всероссийского союзах автостраховщиков. И у нас уже более 5,5 тыс автовладельцев получили уведомления об отсутствии полюсов. Но в следующем году как мы планируем это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально обозначать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полюса. Конечно это важная мера, которая приведет к тому что у нас на дорогах станет меньше лиц, не застраховавших свою ответственность", - сказал он.

Он напомнил, что накануне на сайте госуслуг стали доступны еще пять новых сервисов для облегчения жизненных ситуаций людей.

"Два из них в интересах автомобилистов - это возможность подать онлайн Европротокол и обжаловать штрафы", - сказал он.

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