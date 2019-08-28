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28.08.19 15:26

Дом для 700 переселенцев из аварийных бараков построен в саратовской Елшанке

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
28 августа. Interfax-Russia.ru - Дом на 259 квартир для 700 переселенцев из аварийных бараков сдан в поселке Елшанка (Саратов), сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своей рабочей поездки в Саратовскую область в среду.

"Дом готов к заселению. Этот проект реализован по благотворительной программе. Бюджетных средств здесь нет, ни городских, ни областных. В ближайшие два года, в соответствии с законом, застройщик обязуется ремонтировать и исправлять неисправности, гарантия должна быть",- отметил Володин.

Спикер сообщил, что после новоселья, которое жители справят в сентябре, более 20 бараков постройки 1943-1946 годов будет снесены. На их месте появится ледовая арена, парк, детский "Город профессий", а также сельскохозяйственный рынок.

Кроме того, рядом с домом строится поликлиника, ее сдача запланирована на ноябрь нынешнего года.

Как сообщалось, несколько лет назад жители поселка Елшанка в Ленинском районе Саратова обратились к руководству страны с просьбой выселить их из аварийных бараков постройки 40-х годов прошлого века. Жители Елшанки рассказали, что 24 дома в поселке не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, поскольку были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Фактически более 700 человек лишились шанса на получение новых квартир.

На просьбу Елшанки откликнулся спикер Госдумы. Он заявил, что многоквартирный дом будет возведен без привлечения бюджетных средств, только за счет благотворителей.

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