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28.08.19 15:29

Башкирия направит 2,2 млрд рублей на лесовосстановление до 2024г

© РИА Новости. Игорь Подгорный
28 августа. Interfax-Russia.ru - Бюджет лесовосстановительных работ в Башкирии составит 2,2 млрд рублей до 2024 года, сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" пресс-конференции в Уфе в среду.

"Финансовое обеспечение проекта "Сохранение лесов" предусмотрено в размере 2,2 млрд рублей, из которых бюджетная составляющая - 900 млн рублей", - сообщил министр.

Он отметил, что большую часть предусмотренного финансирования, 1,3 млрд рублей, составят "внебюджетные средства арендаторов, лесхозов и лесопользователей".

Республиканская программа сохранения лесов реализуется в рамках нацпроекта "Экология". Основная цель регионального проекта - "обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов", сообщил Шарафутдинов. Так, к 2024 году это соотношение должно достичь 100%. Баланс лесовосстановления, который в настоящее время составляет 62%, по итогам года должен увеличиться до 93%.

"Каких-либо сомнений по исполнению этого показателя у нас нет, потому что в прошлом году он составлял 118%, то есть мы вырубили меньше, чем посадили", - отметил министр.

Площадь восстановления запланировано увеличить с 12, 9 тыс. га (по итогам 2018 года) до 15,2 тыс. га к 2024 году.

На лесовосстановление и покупку спецтехники в текущем году выделено 163,6 млн рублей. Чуть более половины суммы будет направлено на лесовосстановление, на 81 млн рублей закуплена пожарная и хозяйственная техника.

По словам Шарафутдинова, "сумма может показаться небольшой, но это первый показатель в Приволжском федеральном округе и шестой по Российской Федерации". Выделенные лесному хозяйству средства, по его мнению, стали "большим подспорьем для реализации планов" министерства.

Закупка 37 единиц спецтехники и 37 единиц оборудования уже прошла процедуру заключения контрактов, часть оборудования получена. К 2024 году министерство планирует полностью обеспечить необходимыми автомобилями все лесные хозяйства республики.

Министр сообщил, что из-за ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке правительство РФ дополнительно профинансировало покупку пожарных машин.

"С 2022 года финансирование нам перенесли на текущий год. Кроме того, Башкирия оперативно отработала первую часть транша и получит на покупку техники 34,5 млн рублей дополнительно", - сказал Шарафутдинов, добавив, что конкурсные процедуры уже начались, до конца ноября автомобили должны поступить в регион.

Общий объем финансирования по федеральному проекту за шесть лет составит более 151 млрд руб., в том числе порядка 38 млн руб. будет направлено из бюджета, все остальное - внебюджетные средства арендаторов, лесхозов, подведомственных учреждений.

В настоящее время Башкирия перерабатывает лишь 30% древесины от объема, который может вырубаться. По оценке специалистов, порядка 60% лесов в республике -перестойные. "Задача стоит вырубить перестойные леса, чтобы качественно их обновить (...), к 2030 году планируем вырубку увеличить в 2 раза", - сказал Шарафутдинов.

По его данным, общий объем древесины в регионе -около 780 млн кубометров, из которых ежегодно без ущерба для природы может вырубаться порядка 10 млн кубометров.

Леса занимают 40% территории Башкирии и произрастают на площади около 6,3 млн га. При этом в ведении министерства лесного хозяйства находится 5,7 млн га лесного фонда, остальные территории - это особо охраняемые территории федерального значения: национальный парк "Башкирия", заповедник Шульган-таш, Башкирский заповедник и Южно-Уральский заповедник.

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