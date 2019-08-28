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28.08.19 15:33

Собственники 77% разрушенных наводнением домов в Иркутской области подали заявки на жилищные сертификаты

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
28 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 3,7 тыс. семей, потерявших дома во время наводнения в Иркутской области, подали документы на получение жилищных сертификатов, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Принято 3 тыс. 692 пакета документов на получение жилищных сертификатов от пострадавших семей. Из общего количества составленных актов об утрате имущества это 77%", - говорится в сообщении.

Определились с приобретением нового жилья более 200 семей.

"Подписали договоры о купле-продаже и сдали их в многофункциональные центры 99 семей. Еще 114 семей заключили сделки и зарегистрировали в Росреестре. Документы поступают к нам на оплату", - цитирует пресс-служба министра социального развития региона Владимира Родионова.

Уже оплачено 90 сертификатов на общую сумму 250,1 млн рублей - за неделю их число выросло более чем в три раза.

Как сообщалось, губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение дополнительно выделить из областного бюджета 1,7 млрд рублей, чтобы все лишившиеся жилья во время наводнения получили новые дома или квартиры, вне зависимости от того, есть ли у них в собственности другая недвижимость. Таких семей более 700 из порядка 6 тыс. потерявших дома.

Из федерального бюджета направлено 10,1 млрд рублей на приобретение жилья людям, потерявшим единственные дома.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 11 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.

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