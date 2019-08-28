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28.08.19 15:41
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливней
"Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии", - говорится в сообщении.
В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен.
Из-за обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Примводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.
Затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. У жителей имеется запас продуктов, при необходимости в село будут доставляться продукты и питьевая вода.
Для жителей подтопленных домов работает пункт временного размещения (ПВР), однако пока людей в нем нет.
По прогнозам, ливни во Владивостоке продолжатся в ближайшие дни.
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