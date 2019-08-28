Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливней

28.08.19 15:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Владивостока в среду ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, которые нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре, сообщается на сайте администрации города.

"Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии", - говорится в сообщении.

В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен.

Из-за обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Примводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.

Затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. У жителей имеется запас продуктов, при необходимости в село будут доставляться продукты и питьевая вода.

Для жителей подтопленных домов работает пункт временного размещения (ПВР), однако пока людей в нем нет.

По прогнозам, ливни во Владивостоке продолжатся в ближайшие дни.