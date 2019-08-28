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28.08.19 15:43

Режим ЧС объявлен в амурском Белогорске из-за критического износа коммунальных сетей

© РИА Новости. Виталий Аньков
28 августа. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС введен в Белогорске - втором по численности городе Амурской области - из-за аварийного состояния центрального магистрального участка теплосети, а также двух протяженных участков канализационной сети.

"Критический износ сетей на центральной тепломагистрали и канализационном коллекторе привел в Белогорске к очередному режиму чрезвычайной ситуации. Глава Белогорска Станислав Мелюков провел заседание комиссии, где отмечено, что предстоящий отопительный сезон в случае непринятия мер по экстренному ремонту сетей может оказаться под угрозой срыва", - сообщает пресс-служба мэрии.

Со ссылкой на главного инженера "Горэнерго" Романа Марасанова сообщается, что при проведении гидравлических испытаний аварийным признан центральный магистральный участок сети длиной 248 метров.

"На данном участке обнаружилась утечка, составляющая 60 кубометров в сутки. Так как данный участок пролегает под центральной улицей Ленина, а также в связи с тем, что от данной сети отапливается 11 многоквартирных домов, социальные объекты, было принято решение о производстве работ по шурфовке данного участка сети с целью определения полного его состояния", - отметил Марасанов.

Обследование аварийной теплосети показали, что толщина стенок стальных магистральных трубопроводов в три раза меньше нормативных. Теплотрасса периодически затапливалась канализационными стоками, что привело к ускоренной коррозии.

При обследовании канализационной сети после крупной аварии был обнаружен еще один проблемный участок протяженностью 175 метров.

"Если авария случится зимой, без воды могут остаться котельные, а это тепло в жилом фонде и соцобъектах. Необходимо принимать срочные меры.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении о введении очередной ЧС", - приводятся в пресс-релизе слова Мелюкова.

Для ремонта аварийных участков, по предварительной оценке, требуется более 20 млн рублей.

Как сообщалось, 22 августа две трети потребителей Белогорска были отключены от водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции. Из-за ливней произошел обвал грунта, была повреждена труба диаметром в один метр.

Ранее в городе вводился режим ЧС из-за паводка.

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