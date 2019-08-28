Резидент Свободного порта открыл во Владивостоке "Центр морского туризма"

28.08.19 15:49

Фото с сайта Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

28 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Акмарин" (резидент Свободного порта Владивосток, СПВ) открыло во Владивостоке терминал для морских пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект стоимостью 9,6 млн рублей реализован по соглашению об инвестиционной деятельности с АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

Терминал "Центр морского туризма" расположен на корабельной набережной города, в нем размещены кассы экскурсионных компаний, зал ожидания и кафе.

Центр рассчитан на обслуживание не менее 50 тыс. иностранных и российских туристов в год. Рядом с терминалом оборудован понтонный пирс, откуда каждый час суда с туристами на борту отправляются на морские прогулки. В день выполняется до 10 рейсов.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" - управляющая компания, которая определена правительством РФ для управления территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток (СПВ).