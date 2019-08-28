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28.08.19 15:52

Мошенники обманули четырех предпринимателей от имени главы Приамурья

© РИА Новости. Владимир Трефилов
28 августа. Interfax-Russia.ru - Представители четырех организаций Амурской области сообщили в полицию, что стали жертвами мошенников, рассылавших фиктивное распоряжение губернатора региона о необходимости перечисления средств пострадавшим от наводнения.

"На данный момент в полицию обратились представители четырех организаций области, получивших указанные документы. Трое из них перечислили денежные средства в размерах от 31 тыс. рублей до 299 тыс. рублей", - сообщает региональное УМВД.

Один из пострадавших смог вернуть перечисленные 299 тыс. рублей, так как вовремя обратился в банк с заявлением о приостановке перевода после появления информации о мошенниках.

У руководства еще одной организации в Тынде неизвестные потребовали 900 тыс. рублей, однако глава компании обратился в полицию.

Как следует из заявлений потерпевших, после поступления поддельного распоряжения главы региона, на них выходили по телефону неизвестные и настойчиво требовали оказать финансовую поддержку.

"Звонки осуществлялись с номеров рабочих стационарных телефонов, принадлежащих должностным лицам органов власти. Специалисты поясняют, что современные технологии позволяют осуществлять звонок с любого номера телефона без ведома владельца", - говорится в сообщении.

26 августа губернатор Василий Орлов в инстаграме опубликовал обращение, в котором призывал граждан не перечислять средства на сомнительные счета. Глава региона сообщил, что руководители предприятий и фирм стали получать поддельное распоряжение от его имени с просьбой оказать помощь в строительстве домов для тех, кто лишился жилья из-за наводнения.

Благовещенский межмуниципальный следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по ста. 159 УК РФ (мошенничество).

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