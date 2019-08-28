Управление по делам религии распустили в Ингушетии после трехлетней работы

28.08.19 16:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Управление по делам религии при главе Ингушетии, созданное более трех лет назад, прекратило свою деятельность, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в администрации руководителя региона.

"Да, действительно, управление по делам религии при главе Ингушетии расформировано", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины прекращения работы органа.

Ранее сообщалось, что управление по делам религии при руководителе региона создано в середине января 2016 года по указу тогдашнего главы региона Юнус-Бека Евкурова.

Инициатором образования нового отела администрации главы субъекта выступил сам Евкуров. В состав управления вошли богословы и общественные деятели.

Перед управлением стояла задача в короткие сроки подготовить программу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, проведению религиозных праздников и общественно значимых мероприятий.

Кроме того, религиозные деятели вырабатывали для главы республики предложения по совершенствованию работы муфтията и формированию совета алимов, созданию общественного совета при управлении.

В управлении рассматривались вопросы, связанные с деятельностью комитета по хаджу, примирительной комиссии, осуществлялся контроль за работой медресе, преподаванием в школах "Основ религии", реализацией исламской литературы.

Причиной создания управления при главе Ингушетии послужило недовольство Евкурова деятельностью местного муфтията. В конце 2015 года он инициировал смену муфтия, призвал реанимировать деятельность Совета алимов и заявил о необходимости передачи функций по организации хаджа от муфтията в ведение структуры, подотчетной правительству Ингушетии.

В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият республики как общественная организация будет ликвидирован.

В конце мая 2018 года Духовный центр мусульман республики отлучил Евкурова от мусульманской общины за дискриминацию духовенства и призвал отчитаться за средства, собранные на строительство мечети в Магасе.

17 июля этого года в ходе открытого голосования на заседании члены совета алимов и имамы населенных пунктов республики практически единогласным решением избрали бывшего кадия Абдурахмана Мартазанова муфтием региона. На этом посту он сменил Ису Хамхоева.