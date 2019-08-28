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28.08.19 16:05
Управление по делам религии распустили в Ингушетии после трехлетней работы
"Да, действительно, управление по делам религии при главе Ингушетии расформировано", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины прекращения работы органа.
Ранее сообщалось, что управление по делам религии при руководителе региона создано в середине января 2016 года по указу тогдашнего главы региона Юнус-Бека Евкурова.
Инициатором образования нового отела администрации главы субъекта выступил сам Евкуров. В состав управления вошли богословы и общественные деятели.
Перед управлением стояла задача в короткие сроки подготовить программу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, проведению религиозных праздников и общественно значимых мероприятий.
Кроме того, религиозные деятели вырабатывали для главы республики предложения по совершенствованию работы муфтията и формированию совета алимов, созданию общественного совета при управлении.
В управлении рассматривались вопросы, связанные с деятельностью комитета по хаджу, примирительной комиссии, осуществлялся контроль за работой медресе, преподаванием в школах "Основ религии", реализацией исламской литературы.
Причиной создания управления при главе Ингушетии послужило недовольство Евкурова деятельностью местного муфтията. В конце 2015 года он инициировал смену муфтия, призвал реанимировать деятельность Совета алимов и заявил о необходимости передачи функций по организации хаджа от муфтията в ведение структуры, подотчетной правительству Ингушетии.
В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият республики как общественная организация будет ликвидирован.
В конце мая 2018 года Духовный центр мусульман республики отлучил Евкурова от мусульманской общины за дискриминацию духовенства и призвал отчитаться за средства, собранные на строительство мечети в Магасе.
17 июля этого года в ходе открытого голосования на заседании члены совета алимов и имамы населенных пунктов республики практически единогласным решением избрали бывшего кадия Абдурахмана Мартазанова муфтием региона. На этом посту он сменил Ису Хамхоева.
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