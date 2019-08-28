Путин заявил, что врачей Курской области необходимо обеспечивать жильем

28.08.19 16:10

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин обратил внимание врио губернатора Курской области Романа Старовойта на необходимость обеспечения жильем врачей в возглавляемом им регионе.

На встрече с главой государства Старовойт доложил ему о развитии медицины в области, в частности, о введении в эксплуатацию шести фельдшерско-акушерских пунктов и обновлении парка автомобилей скорой помощи.

"Понятно, что наибольшее внимание мы должны будем уделять первичному звену, о чем Вы совсем недавно говорили. Именно на это нацелена разрабатываемая сегодня в регионе стратегия развития здравоохранения. Мы до конца текущего года предполагаем её утвердить", - продолжил врио губернатора.

"Жилье врачам нужно давать", - отреагировал Путин.

"Туда, безусловно, войдет жилье", - подтвердил собеседник президента.

Кроме того, глава государства поинтересовался ходом подготовки к тысячелетию Курска, которое будет отмечаться в 2032 году.

"Мы начали подготовку, причем эта подготовка была земляками инициирована. Сегодня исторический центр города, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны. Мы пришли к соглашению с владельцем предприятия в конце прошлого года о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию", - сообщил Старовойт.

В свою очередь, президент поинтересовался, что власти региона планируют разместить на освободившемся месте.

"Так называемый братский корпус уже передаётся епархии. На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви - это Знаменский собор иконы Божьей матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок. Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии (сегодня там цеха) мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится", - ответил врио губернатора.