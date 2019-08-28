Второй этап строительства дороги к аэропорту "Платов" за 1,4 млрд руб. завершен досрочно

28.08.19 16:17

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

28 августа. Interfax-Russia.ru - Второй этап строительства автодороги "Подъезд к аэропорту "Платов" в Ростовской области завершен досрочно, сообщил губернатор региона Василий Голубев журналистам в среду.

Строительство подъезда к аэропорту осуществляло АО "Донаэродорстрой".

"Мы завершили второй этап строительства дороги, на который было направлено 1,4 млрд рублей. Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Ростовская область и ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надежности", - заявил Голубев.

В то же время, подчеркнул губернатор, работы при этом не заканчиваются: будет продолжено строительство северного обхода Ростова-на-Дону, где необходимо сделать путепровод и развязку на пересечении с федеральной трассой на Таганрог.

В рамках этого этапа предусматривается создание четырех полос движения. На участке дороги находится три моста, два путепровода и две транспортные развязки. По окончании работ расчетная скорость на участке предполагается в 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что первый этап проекта был реализован в 2017 году в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу. Двухполосная дорога протяженностью около 16 км включала три моста и шесть путепроводов. Из бюджета области на строительство первого этапа было направлено 3,7 млрд рублей.

Однако с учетом дорожно-транспортной нагрузки и перспектив развития аэропортового комплекса потребовалось расширение полос движения. Поэтому было принято решение о реализации второго этапа по созданию современной четырёхполосной на всем протяжении магистрали дороги.

Второй этап был начат в августе 2018 года, его завершение планировалось в ноябре 2019 года, однако, подрядчик завершил работы досрочно.