Челябинская область будет наполнять врачами районные и городские больницы, обучая их в "губернаторской ординатуре"

28.08.19 16:27

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Челябинская область запустит программу "губернаторская ординатура", чтобы восполнить дефицит кадров в медучреждениях городов и районов, а также предоставить молодым врачам возможности дальнейшего профессионального роста, сообщил глава области Алексей Текслер на пресс-конференции в Челябинске в среду.

"Будем заниматься специальным набором и адресным обучением в нашем университете. Тех молодых специалистов, кто не сможет в ординатуру попасть, мы по специальной программе будем сопровождать, отправлять в территории и гарантировать им бесплатные федеральные места в ординатуре", - сказал Текслер.

Он уточнил, что программа будет работать по конкретным специальностям, для конкретных лечебных учреждений первичного звена.

"Будем вести точечно, потому что сегодня нас не устраивает количество специалистов, которые, выходя из медуниверситета, идут работать по профессии. Но главное внимание - это первичное звено", - отметил глава области.

Он также подчеркнул, что сегодня важно не просто не просто остановить оптимизацию, которая привела к сокращению медучреждений и койкомест, а вернуть их туда, где это необходимо.

"Мы будем восстанавливать первичное звено для того, чтобы на месте можно было оказать помощь. Кроме того, проблема не только в том, что койки стали дальше от людей, но и в том, что врачи потеряли мотивацию работать в конкретном районе, в конкретном городе из-за отсутствия должной практики", - пояснил Текслер.

В свою очередь первый вице-губернатор области Ирина Гехт уточнила агентству "Интерфакс-Урал", что сегодня в ординатуру не могут попасть 25% выпускников челябинской медакадемии.

"Часть из них либо нигде не работают и ждут места в ординатуре, либо уходят в средний медперсонал. Мы может устроить их в первичное звено и обеспечить бюджетное обучение в ординатуре. При этом сами студенты в ходе опроса о выборе места работы на первое место поставили не размер зарплаты и обеспеченность жильем, а перспективы профессионального роста и возможность двигаться, развиваться", - подчеркнула Гехт.

Отсутствие такой работы, по ее мнению, одна из причин нежелания оставаться работать в районных больницах.

"Мы наполнили областные больницы специалистами, ориентируясь на развитие высокотехнологичной помощи, но врачи первичного звена потеряли перспективы развития. Сегодня они не имеют возможности оперировать, консультировать по каким-то сложным случаям, повышать квалификацию", - сказал Гехт.

"Мы должны показать молодому специалисту его дальнейшую траекторию. Что сегодня отработав пять лет в Бредах, он затем сможет стать завотделением в районном центре, а тем переехать в какую-то областную больницу в Челябинске", - пояснила первый замгубернатора.

В свою очередь пресс-секретарь регионального Минздрава Ксения Хохлова уточнила агентству, что на сегодняшний день в первичном медицинском звене не хватает порядка 3 тыс. врачей.

"Наиболее дефицитные специальности - терапия, педиатрия, общая врачебная практика, анестезиология-реаниматология, акушерство и гинекология. Сейчас в Южно-Уральском государственном медуниверситете по договору о целевом направлении учатся 317 будущих специалистов, еще 115 уже перешли в ординатуру", - отметила представитель Минздрава.

По ее информации, по программам "земский доктор" и "земский фельдшер" в этом году планируется отправить в территории 73 и 40 специалистов, соответственно.