Медведев проведет на Волге совещание по её очистке

28.08.19 16:35

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшие дни намерен провести совещание по вопросам сбережения и очистки реки Волга.

"Через пару дней планирую провести совещание по бассейну Волги с выездом на место", - сказал Медведев на совещании по расходам федерального бюджета на 2020-2022 гг. в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования.

Медведев напомнил, что по вопросам рационального природопользования много мероприятий осуществляется в рамках национального проекта "Экология".

"Там три государственные программы. Но и проблем здесь предостаточно, и эти проблемы кричащие, вызывающие большое неудовольствие людей. Это и свалки, и выбросы, которые в атмосфере во многих наших населенных пунктах превышают нормативы, и пожары, о которых в последнее время мы неоднократно с вами говорили", - сказал премьер.

Важной составляющей Медведев назвал и меры по сбережению и очистке уникальных водных объектов, таких как Байкал и Волга.

Передавая слово докладчикам - министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину, премьер-министр попросил их "сосредоточиться на расхождениях, которые существуют".

В середине августа Медведев сообщал, что Россия выделила на программу оздоровления Волги около 200 млрд рублей на ближайшие годы.

"Мы выделили деньги на ближайшие годы. Там порядка 200 млрд рублей для того, чтобы всеми этими проектами заниматься", - сказал он 12 августа на первом Каспийском экономическом форуме.

Медведев признал, что "за последние годы Волгой занимались меньше, чем было бы нужно, да и денег, наверное, на это не выделялось в достаточной степени". "Сейчас (принято) решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к Волге. А таких регионов много - у нас в программе оздоровления Волги принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву", - сказал российский премьер.

Он также заявил, что усилия по оздоровлению Волги одновременно станут и вкладом России в развитие Каспийского моря.