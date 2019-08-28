Правительство планирует продолжить господдержку АПК

28.08.19 16:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что господдержка АПЕ сыграла большую роль в достижении продовольственной безопасности страны, она должна быть продолжена.

"В сельском хозяйстве очевидные успехи, о которых мы не стесняемся говорить, поскольку решена задача продовольственной безопасности", - заявил Медведев на совещании по вопросам о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в среду в Горках.

"По итогам прошлого года мы вошли в число стран-лидеров по экспорту зерновых. Это результат последовательной государственной поддержки, и она должна быть продолжена", - подчеркнул глава правительства.

Медведев напомнил, что в РФ не существует отдельного национального проекта для сельского хозяйства. "Но масштабы работы, масштабы поддержки и федерального финансирования в этой сфере вполне сопоставимы с национальным проектом, - сказал он. - Более того, мы учитываем потребности в развитии магистральной инфраструктуры". Он отметил, что серьёзные задачи заложены в новую масштабную государственную программу по комплексному развитию сельских территорий, которая начнёт действовать со следующего года.

"Ещё одно важное направление - поддержка экспорта сельхозпродукции, продовольствия , рыбы и рыбной продукции, - заявил глава правительства. - Мы ведём эту работу в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", он входит в общий проект по кооперации и экспорту". "И, конечно, надо уделять внимание развитию аграрной науки, внедрять цифровую среду в агропромышленный комплексе", - заключил Медведев.

Господдержка АПК в этом году составит около 308 млрд рублей.