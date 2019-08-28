"Ласточки" начнут курсировать между Минводами и Кисловодском

28.08.19 17:19

© РИА Новости. Екатерина Штукина

28 августа. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) с 1 сентября запустит поезда "Ласточка", которые будут курсировать в качестве пригородного экспресса на маршруте "Минеральные Воды - Кисловодск", сообщает в среду пресс-служба СКЖД.

"Поезда в пути будут делать три остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск, Лермонтовский. В расписании запланировано четыре пары поездов", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 55 минут, стоимость проезда по полному маршруту - 180 рублей.

Кроме того, с 1 сентября появится новый пригородный маршрут "Кисловодск - Железноводск". Составы будут ходить по нему по выходным и праздникам.