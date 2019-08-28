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28.08.19 17:32

Дело об обрушении с жертвами в Новосибирске передано в центральный аппарат СКР

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
28 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело об обрушении стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, передано в центральный аппарат СКР.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина данное уголовное дел передано в центральный аппарат Следственного комитета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По делу об обрушении здания в среду в Новосибирске задержаны трое представителей подрядной организации.

"В рамках расследования уголовного дела задержаны трое представителей подрядной организации: исполнительный директор АО "Сибэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Александр Петров, начальник Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Михаил Павлов", - сказали в пресс-службе ведомства.

Информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажной насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК) на улице Ударной в Новосибирске поступила в среду в 12:20 по местному времени. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

По предварительной информации, на месте обрушения работали восемь человек. Погибли трое рабочих.

По факту обрушения стены и перекрытий возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек).

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