Восемь человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

29.08.19 10:41

© РИА Новости. Саид Царнаев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, которое произошло на Ставрополье утром в четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального Минздрава.

"После ДТП семь человек получили амбулаторную помощь, восемь человек госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "один пациент находится в тяжелом состоянии, состояние двоих врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы".

"Состояние двоих госпитализированных детей удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает", - отметил представитель министерства.

Ранее сообщалось, что утром на трассе "Кавказ" столкнулись микроавтобус Mercedes и тягач с прицепом MAN. После автоаварии в больницу было доставлено 17 человек, троих из которых госпитализировали.