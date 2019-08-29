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29.08.19 10:52
Минсельхоз намерен субсидировать перевозки продукции АПК из всех регионов
Механизм компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции предусмотрен постановлением правительства РФ N 1104.
В соответствии с проектом обновленной версии документа планируется расширить перечень продукции, перевозка которой будет субсидироваться из средств федерального бюджета, и распространить действие этой меры на все регионы страны, а также увеличить количество видов транспорта, перевозки которым будут субсидироваться государством, сообщил Минсельхоз.
Планируется, что эта мера затронет перевозки водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, она может быть распространена на мультимодальные перевозки.
Объем субсидирования по этому направлению планируется увеличить до 8 млрд рублей к 2024 году по сравнению с 1,275 млрд рублей в текущем году.
Постановление правительства от 15 сентября 2017 года N 1104 определило правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. В перечне продукции, на транспортировку которой оказывается государственная поддержка, были, в частности, мясо, молоко, овощи и зерно.
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