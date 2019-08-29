Многодетные семьи из Алтайского края получили выплаты для подготовки детей к школе

29.08.19 10:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Свыше 200 млн рублей выплатили власти Алтайского края многодетным семьям на подготовку их детей к школе, сообщает пресс-центр правительства региона в четверг.

"В Алтайском крае 222,8 млн рублей получили многодетные семьи в виде выплат для подготовки к школе первоклассников и учащихся 2 - 11 классов. Средства предоставлены семьям 41,9 тыс. школьников. Многодетные семьи получают денежную выплату для подготовки к школе на первоклассников в размере 7 тыс. 500 рублей и на учащихся 2 - 11 классов - 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Выделенные средства родители школьников могут потратить на канцелярию для школы, форму и другие необходимые для обучения предметы.

Мера реализуется в регионе с 2011 года.