Более 5 тыс. первоклашек из зоны паводка под Иркутском получат "школьные" подарки

29.08.19 10:57

© РИА Новости. Илья Питалев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Все первоклассники из пострадавших от наводнения городов и поселков Иркутской области будут обеспечены рюкзаками с учебными принадлежностями и школьной формой, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В этом году традиционные акции "Собери ребенка в школу" и "Школьный портфель" носили масштабный характер. К сбору в школу первоклассников из затопленных территорий подключились многие люди, фонды, организации. При активном содействии Иркутского областного отделения Российского детского фонда сшито более 5 тыс. комплектов школьной формы", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя облправительства Валентину Вобликову.

Ранее сообщалось, что все первоклассники из зоны ЧС, независимо от того, пострадали их семьи от наводнения или нет, получат портфели со школьными принадлежностями. В комплекте - линейки, карандаши, ручки, наборы цветной бумаги, пластилин.

По данным облправительства, 2,3 тыс. школьных портфелей закуплено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, 964 подарил Московский государственный университет, 250 - Фонд Юрия Тена. Собирать первоклашек в школу также помогали Университет прокуратуры, Байкальский университет, МЧС, корпорация "Российский учебник", Благотворительный фонд для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера.