Летний трафик по Крымскому мосту вырос на 8,5%

29.08.19 11:03

© РИА Новости. Константин Михальчевский

29 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 2,3 млн автомобилей проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и в Краснодарский край - с начала лета, сообщил информационный центр "Крымский мост" в четверг.

"2,25 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца. Это почти на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года (2,074 млн машин)", - отмечается в сообщении.

По данным инфоцентра, рост потока связан с увеличением объемов грузовых и пассажирских перевозок: почти 200 тысяч фур и 25 тысяч рейсовых и туристических автобусов пересекли пролив за лето. Пик летнего потока пришелся на 12 августа: почти 36 тысяч машин проехали по мосту за 24 часа.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало около 7 млн машин. Это больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Итоги летнего трафика были подведены в Москве на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой. По ее словам, мост стал драйвером развития туризма в Крыму.

"В первую очередь это авто- и мототуризм. 60% отдыхающих с начала года приехали на полуостров на своем транспорте, чтобы путешествовать по живописным местам", - приводятся слова Догузовой в сообщении.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.