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29.08.19 11:14

ЕР предлагает разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
29 августа. Interfax-Russia.ru - В "Единой России" подготовили ряд законодательных поправок к законопроекту, разрешающему дистанционную реализацию лекарственных средств, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы партии.

"Цель поправок - повысить доступность лекарств для жителей страны", - заявила первый заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

Парламентарий пояснила, что предлагаемые ко второму чтению изменения предусматривают, что доставка безрецептурных лекарств, купленных дистанционно, будет осуществляться курьером.

"По итогам многочисленных обсуждений в партии пришли к выводу, что транспортировкой купленных в интернете лекарств могут заниматься любые курьерские службы. Что касается ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата, то ее предлагается возложить на аптечную организацию, осуществляющую онлайн-продажу", - сообщила Баталина.

Кроме того, предлагаемые "Единой Россией" поправки допускают к розничной интернет-продаже лекарственных препаратов организации, которые занимаются оптовой реализацией лекарств. Но, по словам парламентария, они должны будут соблюдать "абсолютно все требования, которые в настоящее время предъявляются к розничным аптекам".

Говоря об удаленной продаже препаратов, содержащих этиловый спирт, Баталина заявила, что "по данному вопросу позиция "Единой России" однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет".

"В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом", - подчеркнула Баталина.

Парламентарий добавила, что в партии поддерживают предложение о распространении практики дистанционной торговли лекарствами на все 85 регионов страны, не ограничивая его действие тремя городами федерального значения (Москва, Санкт- Петербург и Севастополь - ИФ), как это предусматривает первоначальная редакция документа.

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