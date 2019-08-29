Бизнесмен Мухиев приговорен к 11 годам за присвоение 37 млрд рублей

29.08.19 11:17

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Бизнесмена Магомеда Мухиева и семерых соучастников приговорили к срокам от 4 лет до 11 лет колонии за присвоение 37 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Приговором суда Магомед Мухиев приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 9,5 млн рублей. Один из соучастников приговорен к 4 годам лишения свободы, остальные осуждены к условным срокам наказания", - сказала Иванова.

"Собранные следственными органами Главного следственного СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.

По данным следствия, Мухиеву и его соучастникам, в период с 2014 - 2015 годы были подконтрольны 9 кредитных организаций, расположенных на территории Москвы: ЗАО КБ "Лада-Кредит", ООО КБ "Анталбанк", АО "НСТ-Банк", ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ "Межрегионбанк", ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО Банк "Содружество", АО "Гринфилдбанк" и ОАО КБ "Максимум".

Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами.

"Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд рублей", - сказала представитель ведомства.

Иванова отметила, что арест также наложен на имущество бизнесмена, в том числе находящееся за пределами России.

"А именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей", - уточнила она.