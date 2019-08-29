Отрицательный отзыв: Татарстан выступил против идеи отмечать день стояния на Угре
  
Большая вода: власти Приморья ввели режим ЧС из-за паводков, вызванных сильными дождями
   
Из-за падения спроса: "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ сокращают производство
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
29.08.19 11:17

Бизнесмен Мухиев приговорен к 11 годам за присвоение 37 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Белоусов
29 августа. Interfax-Russia.ru - Бизнесмена Магомеда Мухиева и семерых соучастников приговорили к срокам от 4 лет до 11 лет колонии за присвоение 37 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Приговором суда Магомед Мухиев приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 9,5 млн рублей. Один из соучастников приговорен к 4 годам лишения свободы, остальные осуждены к условным срокам наказания", - сказала Иванова.

"Собранные следственными органами Главного следственного СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.

По данным следствия, Мухиеву и его соучастникам, в период с 2014 - 2015 годы были подконтрольны 9 кредитных организаций, расположенных на территории Москвы: ЗАО КБ "Лада-Кредит", ООО КБ "Анталбанк", АО "НСТ-Банк", ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ "Межрегионбанк", ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО Банк "Содружество", АО "Гринфилдбанк" и ОАО КБ "Максимум".

Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами.

"Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд рублей", - сказала представитель ведомства.

Иванова отметила, что арест также наложен на имущество бизнесмена, в том числе находящееся за пределами России.

"А именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей", - уточнила она.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.08.19 15:33
Школьные линейки рекомендовано перенести в городские парки и провести в воскресенье
.
  29.08.19 13:02
Суд признал банкротом структуру туроператора "Натали Турс"
.
  29.08.19 12:55
В Москве появится новый стандарт школы с пятью предпрофессиональными классами
.
  29.08.19 12:36
Более 30 ретроавтомобилей покажут у стен Музея Победы 2 сентября
.
  29.08.19 12:25
Средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
.
  29.08.19 12:12
Протяженность мосметро к 2023 году вырастет в полтора раза в сравнении с 2010 г
.
  29.08.19 11:47
Инвестиции в основный капитал Москвы достигли почти 950 млрд рублей
.
  29.08.19 09:59
Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву
.
  28.08.19 14:20
Врачи советуют родителям первоклассников не отказываться от вакцинации детей
.
  28.08.19 14:18
Парки Москвы подготовили мастер-классы и экскурсии ко Дню знаний


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket