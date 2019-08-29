Сеть заправок для электромобилей открывается в Челябинске

29.08.19 11:21

Фото пресс-службы "Россети Урал"-"Челябэнерго"

29 августа. Interfax-Russia.ru - Первую на Урале сеть электрозарядных станций для электромобилей (ЭЗС) в жилых микрорайонах откроют в субботу в Челябинске, сообщает пресс-служба "Россети Урал"-"Челябэнерго".

В мероприятии примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

"Энергетики компании "Россети Урал" введут в эксплуатацию ЭЗС в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском. Это - первая сеть ЭЗС на Урале, которая начнёт функционировать в городе, в непосредственной близости к жилым микрорайонам", - говорится в сообщении.

Установленные электрозарядные станции Enel X и "Фора" экологичны, соответствуют всем современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов, отмечает компания.

По данным пресс-службы, первая электрозаправка в Челябинске заработала в декабре 2017 года, в прошлом году в области установили еще три электрозарядные станции: на трассе Екатеринбург- Челябинск, в Южноуральске и на трассе Челябинск- Магнитогорск.

Общее количество зарядных станций компании "Россети Урал" в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае насчитывает 21 объект. В ближайшие годы энергетики планируют расширить сеть электрозаправок на федеральных трассах между городами областного значения, отмечает пресс-служба.