Ростех готов привлекать австрийцев для участия в проекте ВСМ Москва-Петербург

29.08.19 11:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 августа. Interfax-Russia.ru - ГК "Ростех" готова привлекать австрийских партнеров для участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"Важным направлением деятельности для предприятий "Ростеха" является участие в строительстве высокоскоростных магистралей на территории России. Совместно с австрийскими партнерами мы надеемся внести большой вклад в строительство ВСМ между Москвой и Петербургом", - заявил первый замглавы "Ростеха", председатель российско-австрийского делового совета Владимир Артяков в ходе железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо" в четверг.

Он пригласил австрийские компании на очередное заседание российского-австрийского делового совета 14 октября в Москве. "В рамках рабочей группы предстоящего заседания австрийские компании не только смогут презентовать свои решения, но и найти потенциальных партнеров с российской стороны. (Они) должны иметь необходимый уровень локализации производства и объем рынка. Уверен, что одним из таких партнеров в сфере железнодорожного транспорта для австрийских коллег может стать государственная корпорация "Ростех", - добавил он.

По словам Артякова, "Ростех" является стратегическим поставщиком грузового подвижного состава для железных дорог, обладает расширенными компетенциями в области автоматизированных систем управления, принимает активное участие в проекте РЖД "Цифровая железная дорога".

В ближайшие годы "Ростех" планирует уделять особое внимание сотрудничеству с австрийскими разработчиками и поставщиками телекоммуникационных, навигационных и роботизированных систем, отметил первый замглавы "Ростеха".

В среду РЖД и консорциум немецких компаний, в который входят Siemens, Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank, Vossloh Group, подписали меморандум о сотрудничестве в проектировании, финансировании и реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

По ВСМ Москва-Петербург разрабатывается технико-экономическое обоснование, выбирается трасса, прорабатываются различные варианты, сообщал в июле заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. Трасса ВСМ может пройти через Великий Новгород, заявлял ранее вице-премьер РФ Максим Акимов. По его оценкам, предварительно стоимость проекта ВСМ до Санкт-Петербурга оценивается в 1,5 трлн руб.

Президент РФ Владимир Путин в апреле поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. ВСМ, в случае ее запуска, облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, заявлял первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. По его словам, запуск ВСМ на этом маршруте позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.