Герасимов проинспектирует учения на самарском полигоне "Октябрьский"

29.08.19 11:28

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 августа. Interfax-Russia.ru - Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в четверг на полигон "Октябрьский" в Самарской области, где проинспектирует комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск, сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне в Самарской области подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения отработают действия по обеспечению маршей с наведением железнодорожного и автомобильного мостов, организацию мостовых и понтонных переправ через водные преграды, а также обеспечение войск в полевых условиях и проведение военно-политической работы", - отмечается в сообщении.

"Учения проводятся под общим руководством начальника Генерального штаба", - сообщили в Минобороны.