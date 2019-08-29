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29.08.19 11:43
Российские истребители провели ракетные стрельбы по целям в Черном море
"Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника в рамках проходящего командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа", - сказал Рулев.
Экипажи самолетов провели разведку и обнаружили отряд кораблей, который имитировали большие корабельные щиты-мишени. После получения целеуказаний экипажи Су-30СМ выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям.
"Средствами объективного контроля, ведущими наблюдение за ходом учения, было подтверждено успешное поражение всех назначенных целей", - сказал Рулев.
Учения Черноморского флота проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.
Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.
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