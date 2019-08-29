Российские истребители провели ракетные стрельбы по целям в Черном море

29.08.19 11:43

© РИА Новости. Виталий Тимкив

29 августа. Interfax-Russia.ru - Истребители Су-30СМ Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям в Чёрном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника в рамках проходящего командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа", - сказал Рулев.

Экипажи самолетов провели разведку и обнаружили отряд кораблей, который имитировали большие корабельные щиты-мишени. После получения целеуказаний экипажи Су-30СМ выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям.

"Средствами объективного контроля, ведущими наблюдение за ходом учения, было подтверждено успешное поражение всех назначенных целей", - сказал Рулев.

Учения Черноморского флота проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.