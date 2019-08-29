Омская область войдет в федеральную сеть детских технопарков "Кванториум"

29.08.19 11:44

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Первый технопарк "Кванториум" начнет работу в Омске до конца 2019 года, сообщает областное правительство.

"Кванториум будет располагаться в центре развития креативности детей и молодежи "Технопарк" по улице Петра Осминина, 34, который был открыт в 2018 году. Обучение в Кванториуме бесплатное и будет доступно для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет, обучаться в учреждении смогут ежегодно 800 детей и подростков. Также на площадке детского технопарка будут проходить лекции и мастер-классы, участниками которых станут не менее 3,5 тыс. школьников", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования в рамках предоставления субсидии на открытие Кванториума составляет 73,04 млн рублей, из них из федерального бюджета - 71,58 млн рублей, из регионального - 1,46 млн рублей.

Обучение будет происходить в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития страны. В Омске созданы аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум, биоквантум и хайтек.

На площадках Кванториума разместятся конструкторы программируемых квадрокоптеров, профессиональные квадрокоптеры для видеосъемки, трасса для гонок дронов, микроскопы, учебная беспилотная авиационная система самолетного типа, конструктор мини-спутников, образовательное оборудование для запуска моделей ракет. Вести занятия будут педагоги, прошедшие обучение по программам проектного творчества, технического и естественнонаучного образования детей.

Как сообщалось, детские технопарки "Кванториум" - это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков - способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. "Кванториумы" создаются в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" госпрограммы "Развитие образования". Проект предусматривает создание в регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков до 2021 года.