Инвестиции в основный капитал Москвы достигли почти 950 млрд рублей

29.08.19 11:47

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в основной капитал Москвы в первом полугодии вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношениям Владимир Ефимов.

"Объем инвестиций составил 946 млрд рублей", - сказал Ефимов журналистам в четверг.

По оценке заммэра, с 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал города выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза.

"На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - уточнил Ефимов.

Инвестиционная привлекательность столицы подтверждена международными и российскими рейтингами, заявил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"В рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия поднялась на четыре позиции за год и заняла 31-е место. Показатель России здесь на 70% зависит от Москвы", - отметил Прохоров.

Он напомнил, что согласно рейтингу привлекательности европейских городов для прямых иностранных инвестиций, составляемому Financial Times, Москва входит в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности среди крупнейших городов Европы и занимает первое место среди городов Восточной Европы.

"В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ столица поднялась в текущем году на первое место", - добавил глава департамента.