Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в КБР

29.08.19 11:49

© РИА Новости. Макс Ветров

29 августа. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании подозреваемого в подготовке террористических актов в отношении госструктур на территории Кабардино-Балкарии.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве, вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами (СВУ) большой мощности", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ЦОС отметили, что во взаимодействии с органами внутренних дел региона был установлен ранее судимый за преступления террористической направленности житель республики, причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника.

"Принятыми мерами он был задержан на территории населенного пункта Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур", - заявили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что обнаруженные взрывные устройства были обезврежены на месте специалистами взрывниками.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст.205 (террористический акт) УК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.