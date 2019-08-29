Из-за падения спроса: "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ сокращают производство
  
Отрицательный отзыв: Татарстан выступил против идеи отмечать день стояния на Угре
   
Большая вода: власти Приморья ввели режим ЧС из-за паводков, вызванных сильными дождями
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
29.08.19 12:01

Две трети россиян убеждены: СССР внес основной вклад в победу во Второй мировой войне

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
29 августа. Interfax-Russia.ru - Большинство сограждан (69%) считают, что Советский Союз внес основой вклад в победу во Второй мировой войне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 15% респондентов считают, что вклад СССР был очень значительный, каждый десятый россиянин оценивает этот вклад, как довольно значительный.

Следующими по значимости в достижении победы во Второй мировой войне, по мнению россиян, являются США (29% респондентов) и Великобритания (25% участников опроса).

Большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне.

Как отмечают в ВЦИОМ, правильные ответы, т.е. называют США, Великобританию и Францию, чаще всего дают представители старших поколений, реже представители младших поколений. 31% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет назвали США, 32% - Великобританию и 19% опрошенных данной возрастной категории в качестве союзника СССР назвали Францию.

В отношении противников Советского Союза во Второй мировой войне большинство сограждан (77%) в качестве основного врага называют фашистскую Германию. При этом, как отмечают социологи, чаще всего ключевого противника безошибочно называет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (80% респондентов данной возрастной категории).

Социологи отмечают, что треть россиян (32%) назвали правильную дату начала Второй мировой войны (1 сентября 1939 года), 52% опрошенных посчитали, что эта война началась в 1941 году.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 27 августа 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.08.19 15:33
Школьные линейки рекомендовано перенести в городские парки и провести в воскресенье
.
  29.08.19 13:02
Суд признал банкротом структуру туроператора "Натали Турс"
.
  29.08.19 12:55
В Москве появится новый стандарт школы с пятью предпрофессиональными классами
.
  29.08.19 12:36
Более 30 ретроавтомобилей покажут у стен Музея Победы 2 сентября
.
  29.08.19 12:25
Средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
.
  29.08.19 12:12
Протяженность мосметро к 2023 году вырастет в полтора раза в сравнении с 2010 г
.
  29.08.19 11:47
Инвестиции в основный капитал Москвы достигли почти 950 млрд рублей
.
  29.08.19 11:17
Бизнесмен Мухиев приговорен к 11 годам за присвоение 37 млрд рублей
.
  29.08.19 09:59
Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву
.
  28.08.19 14:20
Врачи советуют родителям первоклассников не отказываться от вакцинации детей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket