Две трети россиян убеждены: СССР внес основной вклад в победу во Второй мировой войне

29.08.19 12:01

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 августа. Interfax-Russia.ru - Большинство сограждан (69%) считают, что Советский Союз внес основой вклад в победу во Второй мировой войне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 15% респондентов считают, что вклад СССР был очень значительный, каждый десятый россиянин оценивает этот вклад, как довольно значительный.

Следующими по значимости в достижении победы во Второй мировой войне, по мнению россиян, являются США (29% респондентов) и Великобритания (25% участников опроса).

Большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне.

Как отмечают в ВЦИОМ, правильные ответы, т.е. называют США, Великобританию и Францию, чаще всего дают представители старших поколений, реже представители младших поколений. 31% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет назвали США, 32% - Великобританию и 19% опрошенных данной возрастной категории в качестве союзника СССР назвали Францию.

В отношении противников Советского Союза во Второй мировой войне большинство сограждан (77%) в качестве основного врага называют фашистскую Германию. При этом, как отмечают социологи, чаще всего ключевого противника безошибочно называет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (80% респондентов данной возрастной категории).

Социологи отмечают, что треть россиян (32%) назвали правильную дату начала Второй мировой войны (1 сентября 1939 года), 52% опрошенных посчитали, что эта война началась в 1941 году.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 27 августа 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.