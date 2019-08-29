Протяженность мосметро к 2023 году вырастет в полтора раза в сравнении с 2010 г

29.08.19 12:12

© РИА Новости. Илья Питалев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Общая протяженность линий столичного метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2011-2019 годах мы построили 155 км новых линий и 81 станцию метро и МЦК. Протяженность метро выросла в 1,5 раза. А к 2023 году московское метро вырастет в два раза. Два новых кольца - МЦК и БКЛ - являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире. Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной", - написал Собянин на своем сайте в четверг.

По его словам, с 2010 года на линии вышло 1368 дополнительных пар поездов в сутки. В часы пик число пассажирских мест увеличилось на 321 тыс., то есть на 30% с учетом МЦК.

Всего за эти годы метрополитен получил более 3,5 тыс. новых вагонов, в том числе более тысячи поездов "Москва".

"Доля современного подвижного состава в парке возросла с 12% до 62%, а средний возраст вагонов сократился с 20 до 15 лет. К 2023 г. он снизится до 7 лет. Вагонный парк метро Москвы будет одним из самых молодых в мире, не считая городов, где недавно открылось метро", - отметил мэр Москвы.

Он рассказал, что эти меры позволили создать 5,3 млн дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК, а число пассажиров выросло на 1,4 млн в будние дни.

Собянин сообщил, что по итогам комплексной реализации транспортной программы Москвы в последние годы снизилась нагрузка на 35 "старых", то есть открытых до 2011 года, станциях метро, число участков метро, работающих с превышением пропускной способности, сократилось вдвое - с 16 до 8. В вагонах метро в среднем стало на 15% меньше пассажиров в часы пик.

"Жителям юго-востока до него осталось всего несколько месяцев. Открытие Некрасовской линии позволит вздохнуть свободнее пассажирам самой загруженной Таганско-Краснопресненской ветки. На остальных радиальных линиях ощутимое перераспределение потоков пассажиров произойдет через 3-4 года, когда заработает Большая кольцевая линия и диаметры наземного метро МЦД", - добавил Собянин.