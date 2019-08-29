Казаки взяли под охрану школы Кубани

29.08.19 12:14

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

29 августа. Interfax-Russia.ru - Все школы Краснодарского края в преддверие начала нового учебного года взяты под охрану специализированными организациями, подавляющее большинство из них состоят из казаков, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев в четверг.

"Несколько лет назад мы приняли принципиальное решение постепенно уйти от охраны школ сторожами и вахтерами. Теперь во всех учебных заведениях работают специализированные охранные организации, при этом 96% школ охраняется казаками. Для обеспечения безопасности образовательных учреждений все школы края оборудованы системами видеонаблюдения", - сказал глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что в 2019-2020 учебном году в крае будут учиться порядка 670 тыс. школьников. Из них в первый класс пойдет 72 тыс. детей. Для занятий созданы все необходимые условия.

"Мы основательно готовились к новому учебному году - многие школы отремонтированы и переоборудованы. Конечно, были закуплены учебники, приобретена новая мебель, оборудование, компьютеры", - отметил губернатор.

В целом, уточнил он, на подготовку к новому учебному году из регионального бюджета было направлено более миллиарда рублей.

"Капитально отремонтировано 77 школ. Но самое главное, мы открываем девять новых школ. Это просторные здания с интересными дизайнерскими решениями, они полностью отвечают современным требованиям", - сказал Кондратьев.