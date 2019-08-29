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29.08.19 12:16
Дольщики последнего проблемного дома "СУ-155" в Петербурге получат квартиры в 2019 году
"На объекте по адресу Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 1 (ЖК "На Королева") ведутся активные строительно-монтажные работы в две смены. Жилой комплекс будет вводится в эксплуатацию поэтапно. В сентябре планируется сдать блок-секцию 1.1", - говорится в сообщении компании.
Дом является самым большим в проекте "СУ-155" в Санкт-Петербурге, его общая площадь составляет 85,37 тыс кв.м, проект предусматривает 1944 квартиры, комплекс состоит из четырех блок-секций.
По данным компании, строительно-монтажные работы на блок-секциях 1.2 и 1.3 будут завершены в ноябре, блок-секцию 1.4 планируется достроить до конца года.
На достройку дома "Банк ДОМ.РФ" направил 3,412 млрд руб.
"СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России, среди пострадавших числятся почти 30 тыс. дольщиков. Функции по достройке объектов, обеспечению контроля за его качеством и информированию участников строительства о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры возложены на структуру АКБ "Российский капитал" (АО) - ООО "РК Строй".
В Санкт-Петербурге "СУ-155" не достроила девять многоквартирных домов, все они расположены в Новой Каменке.
На данный момент специалисты завершили строительство 120 домов, еще по четырем объектам дольщикам полностью выплатили денежные компенсации со стороны банка. До конца этого года планируется завершить строительство оставшихся шести домов в четырех регионах.
По данным "РК Строй", до конца 2019 года завершится строительство оставшихся шести многоквартирных домов в Москве, Московской области, Костроме и Санкт-Петербурге.
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