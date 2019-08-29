|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.08.19 12:25
Средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
"Мы говорили о том, что все учителя, которые занимаются Московской электронной школой, получат надбавку в 10 тыс. рублей, - это сделано. В прошлом году вы поставили вопрос о том, что классные руководители должны получать специальную надбавку за классное руководство, - это сделано. Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей", - сказал Собянин на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.
Международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В нем примут участие представители более 100 компаний и свыше 1 тыс. экспертов из России и других стран. В рамках форума пройдут воркшопы, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket