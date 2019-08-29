29.08.19 12:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы говорили о том, что все учителя, которые занимаются Московской электронной школой, получат надбавку в 10 тыс. рублей, - это сделано. В прошлом году вы поставили вопрос о том, что классные руководители должны получать специальную надбавку за классное руководство, - это сделано. Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей", - сказал Собянин на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

Международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В нем примут участие представители более 100 компаний и свыше 1 тыс. экспертов из России и других стран. В рамках форума пройдут воркшопы, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.