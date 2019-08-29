Кабмин выделит 500 млн руб. пострадавшим от наводнения иркутским предпринимателям

29.08.19 12:27

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство намерено выделить 500 млн рублей из резервного фонда на поддержку малому и среднему предпринимательству в Иркутской области, пострадавшему от наводнения.

Соответствующий проект распоряжения правительства подготовлен и согласован профильными ведомствами, сообщили "Интерфаксу" источники в ведомствах.

Документ предусматривает выделение Минэкономразвития России "бюджетных ассигнований из средств резервного фонда правительства РФ в размере 500 млн рублей на предоставление в 2019 году разовой финансовой помощи бюджету Иркутской области в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области".

Субсидии, согласно проекту распоряжения, будут направлены "на компенсацию понесенных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности".

Предполагается, что благодаря субсидиям должны возобновить свою деятельность не менее 111 субъектов МСП.