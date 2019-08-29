Астраханская область направит 1,2 млрд руб. на соцподдержку жителей

29.08.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Дума Астраханской области на наседании в четверг одобрила в двух чтениях законопроект врио губернатора региона Игоря Бабушкина, увеличивающий суммы выплат по основным видам пособий, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" спикер областного парламента Игорь Мартынов.

"Сегодня мы с коллегами рассмотрели и поддержали во втором чтении проект закона врио губернатора о расширении мер поддержки для нуждающихся астраханцев. Законом предусмотрено увеличение сумм выплат по основным видам пособий: на ребенка, оплату услуг ЖКХ, на оплату проезда и других", - сказал Мартынов.

Он уточнил, что финансовая ситуация в Астраханской области позволяет увеличить объем средств, направляемых на социальную поддержку и помощь гражданам.

"В результате общая сумма бюджетных затрат на реализацию положений закона составит в 2020 год - 1 млрд 200 млн рублей. Еще поправками к законопроекту исключен целый ряд требований, которые зачастую становились препятствием для получения мер социальной поддержки", - добавил собеседник агентства.

По его словам, многодетным семьям будет проще подтвердить свой статус за счет исключения требований о совместном проживании супругов. Введен единый порядок расчета среднедушевого дохода семьи. В него не будут входить суммы, полученные в качестве мер социальной поддержки. Выплаты семьям, усыновившим детей, будут начисляться до достижения ребенком 18 лет. Сейчас они ведутся до 16 лет, и до 18, если ребенок учится в школе или колледже.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года за исключением двух норм, которые заработают с 1 января 2020 года. Первая касается предоставления права на единовременную материальную помощь на газификацию домовладений супругам и родителям умерших ветеранов боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, малоимущих одиноко проживающих пенсионеров и многодетных семей, неработающих пенсионеров по старости (инвалидности) и семей с детьми-инвалидами. Другая - вводит денежное пособие в сумме около 700 рублей на питание детям, проживающим в нуждающихся семьях, которые обучаются в начальных классах общеобразовательных школ.