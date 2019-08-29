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29.08.19 12:36
Более 30 ретроавтомобилей покажут у стен Музея Победы 2 сентября
"Увидеть более 30 редких моделей можно будет 2 сентября с 15:00. В числе экспонатов - "Победа", экспериментальные спортивные модели ГАЗ М-20, а также ГАЗ-67 ("Козлик"), выпущенный в годы Великой Отечественной войны. Некоторые машины неоднократно участвовали в автопробеге Москва-Берлин", - говорится в сообщении.
"Наше мероприятие приурочено к окончанию Второй мировой войны. Экипажи раритетных автомобилей провезут флаги стран антигитлеровской коалиции в знак солидарности и признания их вклада в Победу. Колонна проедет по площади под музыку военных лет, а затем выстроится у стен Музея Победы. Посетители смогут потрогать автомобили, сфотографироваться с ними, а в некоторых - и посидеть", - рассказала заведующая отделом организации массовых мероприятий Музея Победы Юлия Севостьянова.
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