В России введут учет представителей малочисленных коренных народов

29.08.19 12:42

© РИА Новости. Олег Ласточкин

29 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму законопроект о наделении Федерального агентства по делам национальностей полномочиями по подсчету коренных малочисленных народов, а также полномочиями по проверке принадлежности к этим народам отдельных лиц, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в четверг.

Таким образом, вводится в законодательство механизм учета и подтверждения принадлежности к малочисленным народам для того, чтобы не относящиеся к ним люди не могли пользоваться льготами, которые предоставляются таким народам, отмечается в пояснительной записке.

Определяется, что учет лиц, принадлежащих к таким народам, будет осуществляться на основании заявлений представителей этих народов, которые они должны будут подавать через порталы госуслуг.

Также базы данных малочисленных народов будут формироваться на основе сведений, предоставленных органами власти и общинами коренных малочисленных народов РФ, говорится в записке.

Предусматривается механизм подтверждения принадлежности лица к малочисленным народам, для этого ФАДН будет вправе запрашивать и получать от органов власти и общин коренных народов информацию о принадлежности того или иного лица к малочисленным народам.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов составляет 316 тыс. человек. Поправками предлагается установить двухлетний переходный период для формирования выделенных баз данных членов малочисленных коренных народов.

"Организация учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, позволит минимизировать количество злоупотреблений в сфере предоставления социальных и экономических прав представителям коренных малочисленных народов и обеспечить беспрепятственную реализацию предоставленных им прав", - говорится в пояснительной записке.