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29.08.19 12:49
Минтранс и Росавиация перенесли на год сокращение ВПП аэропорта "Якутск"
Решение принято министерством транспорта России совместно с ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", в собственности которого находится аэродром аэропорта "Якутск".
Ранее предполагалось сократить полосу на время проведения работ в 2020 году.
"Это связано с необходимостью корректировки проектной документации и выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство соединительного пандуса, который нужен для выполнения полетов в осенне-зимний период в условиях ограниченной видимости", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, до мая 2021 года рабочая длина ВПП аэропорта "Якутск" останется без изменений - 2,248 тыс. м. Этой длины достаточно, чтобы принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus А320, Ту-204, в том числе зимой в условиях ограниченной видимости.
Расписание полетов до этого периода останется без существенных изменений. В осенне-зимний период 2019-2020 годов "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) продолжит выполнять полеты по направлению Якутск-Москва-Якутск шесть дней в неделю. Кроме того, по центральным направлениям продолжат летать авиакомпании "Якутия", Nordwind Airlines, группа компаний S7.
Во время реконструкции ВПП в 2021 году для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1,623 тыс. м, для взлета - 1,725 тыс. м.
"О готовности в этот период выполнять полеты по центральному расписанию (Москва, Санкт-Петербург) заявила авиакомпания "Якутия", она будет использовать воздушное судно Boeing-737-700. Также остается в силе договоренность с группой компаний S7, которая рассчитывает выполнять пять рейсов в сутки на воздушном судне Embraer-170 LR до Новосибирска. В таком режиме аэропорт "Якутск" будет работать около пяти месяцев: с мая по октябрь 2021 года", - отмечается в сообщении.
После завершения реконструкции отремонтированная часть полосы будет соединена со "старой" с помощью пандуса. Длина ВПП составит 3,4 тыс. м, что позволит без ограничений по типам воздушных судов и их максимальной коммерческой загрузке выполнять полеты в зимний период.
"В мае 2022 года пандус будет демонтирован, реконструкция охватит оставшийся участок длиной 1,648 тыс. м. Для полетов будет использоваться отремонтированная часть полосы длиной 1,8 тыс. м. Полное завершение реконструкции ИВПП-2 аэропорта "Якутск" запланировано на осень 2022 года", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Якутске ведется реконструкция ВПП-2 в несколько очередей, на 2019-2021 годы был запланирован последний этап. Стоимость реконструкции ВПП-2 составит 4,5 млрд рублей.
Сообщалось также, что в 2019-2021 годах в три этапа запланирована реконструкция международного терминала аэропорта "Якутск", которая оценивается в 1,4 млрд рублей.
По предварительным прогнозам, после завершения реконструкции и обновления международного терминала пассажиропоток на международных направлениях возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год.
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