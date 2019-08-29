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29.08.19 12:51

Две косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы", отправились к Сахалину

© РИА Новости. Илья Питалев
29 августа. Interfax-Russia.ru - Косатки Харя и Форес, выпущенные в Охотское море 27 августа, отошли от места выпуска на 50 км и движутся в сторону Сахалина, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Белухи находятся в 25 км от мыса Перовского и движутся в противоположном от косаток направлении в сторону залива Александры", - говорится в сообщении.

По данным ВНИРО, траектория их передвижения похожа на ту, по которой двигалась косатка Александра из второго выпуска.

"Косатка Александра добралась до Шантарских островов, где сейчас находятся другие выпущенные из бухты Средняя животные. Она в 40 км от тройки косаток Зои, Тихона и Гайки, которые охотятся в районе Удской губы", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Был запущен процесс возвращения животных в естественную среду обитания.

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