Учение боевых кораблей и более 2 тыс.военнослужащих пройдет в Крыму

29.08.19 12:52

© РИА Новости. Василий Батанов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" в составе группы боевых кораблей, а также более 2 тыс. военнослужащих проведут учение с десантированием на полигоне "Опук" в Крыму, сообщает пресс-служба ЧФ.

"В ходе учения на полигоне "Опук" морские пехотинцы ЧФ при огневой поддержке корабельной ударной группы и авиации флота, высадятся с моря на необорудованное побережье условного противника и захватят плацдарм для развития наступления. Для оказания содействия морскому десанту в прорыве обороны побережья с вертолетов Ка-27 ПС будут высажены воздушный тактический десант и группы инженерного разграждения, которым предстоит подавить огневые точки противника и нарушить систему обороны, обеспечив продвижение основных сил высадки", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в тактических маневрах, назначенных на 30 августа, будет задействовано 24 боевых корабля, 150 единиц боевой и авиационной техники, а также более 2 тыс. военнослужащих соединения морской пехоты и береговой обороны 22 армейского корпуса ЧФ.

"В учении примут участие фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", большие десантные корабли и катера, морские тральщики и малые противолодочные корабли, танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-80, самолёты Су-30см, вертолёты Ка-27, Ка-52, Ка-27, Ми-8", - информирует ЧФ.

Фрегат "Адмирал Григорович" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. "Адмирал Макаров" является третьим кораблём данного проекта. Корабли этой серии вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.