Суд признал банкротом структуру туроператора "Натали Турс"

29.08.19 13:02

© РИА Новости. Валерий Мельников

29 августа. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы 20 августа признал несостоятельным (банкротом) ООО "Агентство путешествий "Натали", одно из юрлиц прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс".

Как сообщается в решении суда, размещенном на сайте, суд открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев и утвердил конкурсным управляющим Александра Малахова, который ранее был временным управляющим.

Суд назначил на 20 февраля 2020 года заседание, касающееся возможности завершения процедуры банкротства компании.

В решении суда говорится, что временным управляющим "сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности компании" и об отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

В реестр кредиторов агентства путешествий на момент признания банкротом включены требования на сумму 153,8 млн рублей. Балансовая стоимость имущества должника составляет 1,2 млрд рублей.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 1 февраля признал обоснованным заявление ООО "НИКС" о банкротстве ООО "Агентство путешествий "Натали". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 523,8 тыс. рублей.

В конце января со ссылкой на систему СПАРК-Интерфакс сообщалось, что к трем юрлицам прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс" - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс" - в 2018 году предъявлено исков на сумму 65,5 млн рублей.

Больше всего требований было предъявлено к компании "Панорама Тур" - на сумму 58,4 млн рублей.

Максимальная сумма иска составила 47,3 млн рублей, он подан белорусским ООО "Компания Натали Турс", которое позиционировало себя как представительство российского туроператора в Минске. Ранее сообщалось, что от ухода "Натали Турс" пострадали около 400 белорусских туристов на сумму порядка 500 тыс. евро.

Арбитражный суд Москвы 23 мая признал обоснованным заявление физлица о банкротстве ООО "Панорама Тур" и назначил рассмотрение дела о банкротстве по существу на 22 ноября.