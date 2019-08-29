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29.08.19 13:05
Потерявший маму жеребенок лошади Пржевальского пройдет реабилитацию в Оренбуржье
Вероятнее всего, малыш потерял мать в момент стычки между двумя жеребцами, отмечается в сообщении со ссылкой на директора ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафилю Бакирову .
"Пока они выясняли, кто главный, и отгоняли кобыл, крохотная пятинедельная кобылка в неразберихе потеряла свою мать. Жеребцы отогнали табуны подальше друг от друга, а малышка по ошибке прибилась к чужой группе", - приводятся в сообщении слова Бакировой.
"В новой семье ей были не рады. Кобылы начали активно отгонять жеребенка и могли просто убить. Поэтому нам пришлось вмешаться", - отметила Бакирова.
Специалисты поймали малышку и отвели к родному табуну, поскольку тот ушел на значительное расстояние.
"Однако с момента расставания с матерью прошло уже двое суток, и она успела забыть своего детеныша. В дикой природе для жеребенка это означает верную гибель. Понимая всю сложность ситуации, сотрудники Центра реинтродукции лошади Пржевальского приняли решение забрать малышку из степи и поместить в карантин на ручное вскармливание", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что ранее выкармливание данного вида лошадей не проводилось нигде в мире. Сейчас взятый под опеку жеребенок чувствует себя хорошо и начинает проявлять интерес к людям.
Ранее сообщалось, что в 2014-2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского и сохранения вида в Оренбургском заповеднике.
Реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. Всего за три года было осуществлено три привоза животных: один из Франции и два из Венгрии.
В настоящий момент на территории заповедника обитает около 40 лошадей Пржевальского. Программа реализуется под патронажем президента РФ.
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