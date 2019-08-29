Песков: в Кремле внимательно следят за перезагрузкой власти на Украине

29.08.19 13:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 августа. Interfax-Russia.ru - В Кремле внимательно следят за процессом смены власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то изменения в отношениях между Москвой и Киевом после обновления состава Верховной рады и последующего формирования кабинета министров.

Вместе с тем, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам". "Есть конкретные дела, например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков считает, что Киев, в первую очередь, должен предпринять шаги по нормализации отношений с Москвой, прежде всего выполнить свою часть минских соглашений

"Это нормализация двусторонних отношений и все, что нужно сделать для нормализации, прежде всего, конечно, - известный набор действий, зафиксированный на бумаге необходимых для выполнения минских договоренностей", - ответил Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента оставил без комментариев уточняющий вопрос о том, ожидают ли в Кремле от Киева еще каких-то конкретных действий, не зафиксированных на бумаге, подобных освобождению российского журналиста Кирилла Вышинского.

Говоря об обмене пленными между Россией и Украиной Песков заявил, что контакты по этому поводу осуществляются, что официально заявить о начале процедуры Кремль еще не готов.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.

Песков добавил, "что имеют место определенные контакты".

Касаясь освобождения накануне киевским судом журналиста Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского".

При этом в Кремле отказались комментировать информацию о переводе осужденного украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги в Москву, а также не стали рассуждать о равноценности обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, находящегося под следствием на Украине.

"Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков журналистам, которые спросили известно ли Кремлю о переводе Сенцова в Москву.

На просьбу прокомментировать высказывания Путина на "Прямой линии" о том, что он считает неравноценным возможный обмен Вышинского на Сенцова, Песков повторил: "Мне нечего добавить в настоящий момент по этой теме (...) Я оставляю без комментариев".

На вопрос, поменялось ли с тех пор мнение Кремля по поводу данного обмена, пресс-секретарь президента сказал: "Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет".