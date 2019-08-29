|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.08.19 13:16
Песков: в Кремле внимательно следят за перезагрузкой власти на Украине
"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то изменения в отношениях между Москвой и Киевом после обновления состава Верховной рады и последующего формирования кабинета министров.
Вместе с тем, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам". "Есть конкретные дела, например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других", - добавил пресс-секретарь президента.
Песков считает, что Киев, в первую очередь, должен предпринять шаги по нормализации отношений с Москвой, прежде всего выполнить свою часть минских соглашений
"Это нормализация двусторонних отношений и все, что нужно сделать для нормализации, прежде всего, конечно, - известный набор действий, зафиксированный на бумаге необходимых для выполнения минских договоренностей", - ответил Песков.
Вместе с тем, пресс-секретарь президента оставил без комментариев уточняющий вопрос о том, ожидают ли в Кремле от Киева еще каких-то конкретных действий, не зафиксированных на бумаге, подобных освобождению российского журналиста Кирилла Вышинского.
Говоря об обмене пленными между Россией и Украиной Песков заявил, что контакты по этому поводу осуществляются, что официально заявить о начале процедуры Кремль еще не готов.
"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.
Песков добавил, "что имеют место определенные контакты".
Касаясь освобождения накануне киевским судом журналиста Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского".
При этом в Кремле отказались комментировать информацию о переводе осужденного украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги в Москву, а также не стали рассуждать о равноценности обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, находящегося под следствием на Украине.
"Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков журналистам, которые спросили известно ли Кремлю о переводе Сенцова в Москву.
На просьбу прокомментировать высказывания Путина на "Прямой линии" о том, что он считает неравноценным возможный обмен Вышинского на Сенцова, Песков повторил: "Мне нечего добавить в настоящий момент по этой теме (...) Я оставляю без комментариев".
На вопрос, поменялось ли с тех пор мнение Кремля по поводу данного обмена, пресс-секретарь президента сказал: "Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket