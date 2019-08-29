Отрицательный отзыв: Татарстан выступил против идеи отмечать день стояния на Угре
  
Большая вода: власти Приморья ввели режим ЧС из-за паводков, вызванных сильными дождями
   
Из-за падения спроса: "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ сокращают производство
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
29.08.19 13:16

Песков: в Кремле внимательно следят за перезагрузкой власти на Украине

© РИА Новости. Евгений Биятов
29 августа. Interfax-Russia.ru - В Кремле внимательно следят за процессом смены власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то изменения в отношениях между Москвой и Киевом после обновления состава Верховной рады и последующего формирования кабинета министров.

Вместе с тем, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам". "Есть конкретные дела, например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков считает, что Киев, в первую очередь, должен предпринять шаги по нормализации отношений с Москвой, прежде всего выполнить свою часть минских соглашений

"Это нормализация двусторонних отношений и все, что нужно сделать для нормализации, прежде всего, конечно, - известный набор действий, зафиксированный на бумаге необходимых для выполнения минских договоренностей", - ответил Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента оставил без комментариев уточняющий вопрос о том, ожидают ли в Кремле от Киева еще каких-то конкретных действий, не зафиксированных на бумаге, подобных освобождению российского журналиста Кирилла Вышинского.

Говоря об обмене пленными между Россией и Украиной Песков заявил, что контакты по этому поводу осуществляются, что официально заявить о начале процедуры Кремль еще не готов.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.

Песков добавил, "что имеют место определенные контакты".

Касаясь освобождения накануне киевским судом журналиста Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского".

При этом в Кремле отказались комментировать информацию о переводе осужденного украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги в Москву, а также не стали рассуждать о равноценности обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, находящегося под следствием на Украине.

"Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков журналистам, которые спросили известно ли Кремлю о переводе Сенцова в Москву.

На просьбу прокомментировать высказывания Путина на "Прямой линии" о том, что он считает неравноценным возможный обмен Вышинского на Сенцова, Песков повторил: "Мне нечего добавить в настоящий момент по этой теме (...) Я оставляю без комментариев".

На вопрос, поменялось ли с тех пор мнение Кремля по поводу данного обмена, пресс-секретарь президента сказал: "Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.08.19 15:33
Школьные линейки рекомендовано перенести в городские парки и провести в воскресенье
.
  29.08.19 13:02
Суд признал банкротом структуру туроператора "Натали Турс"
.
  29.08.19 12:55
В Москве появится новый стандарт школы с пятью предпрофессиональными классами
.
  29.08.19 12:36
Более 30 ретроавтомобилей покажут у стен Музея Победы 2 сентября
.
  29.08.19 12:25
Средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
.
  29.08.19 12:12
Протяженность мосметро к 2023 году вырастет в полтора раза в сравнении с 2010 г
.
  29.08.19 11:47
Инвестиции в основный капитал Москвы достигли почти 950 млрд рублей
.
  29.08.19 11:17
Бизнесмен Мухиев приговорен к 11 годам за присвоение 37 млрд рублей
.
  29.08.19 09:59
Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву
.
  28.08.19 14:20
Врачи советуют родителям первоклассников не отказываться от вакцинации детей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket